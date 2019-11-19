Житель Мордовии вытащил из горящего дома соседа

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-19T17:45:02+03:00

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Вчера вечером в селе Воеводское вспыхнул дом на улице Карла Маркса. Житель соседнего строения, увидев дым, бросился на помощь. Открыв входную дверь, в дыму он увидел на полу соседа, лежащего без сознания. Мужчина сразу вытащил его на улицу.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил пол в одной из комнат. Хозяин дома 1969 года рождения получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU