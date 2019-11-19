Столичный гериатр проведет бесплатный прием пензенцев

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-19T15:54:04+03:00

Получить консультацию у специалиста можно будет по предварительной записи

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22 ноября Пензе посетят столичные гериатры и неврологи. Медики примут участие в ряде мероприятий, а также организуют для пожилых пензенцев школу «Академия памяти». Занятие пройдет на базе Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн.

В рамках мероприятия врач-гериатр, невролог, к.м.н., доцент кафедры Московского Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Араиковна Мхитарян расскажет о нарушении памяти у пожилых, а затем проведет консультативный прием вместе с другими врачами-неврологами. Начало мероприятия - в 14 часов.

Предварительно на прием нужно будет записаться по телефонам: 95-00-50 или 8-987-527-34-07.

ИСТОЧНИК KP.RU