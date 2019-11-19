2019-11-19T15:59:33+03:00
Общество

В Пензенской области увеличатся выплаты на содержание детей-сирот

Изменения в соответствующий закон сегодня внесли в ходе двадцать пятой сессии Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Депутаты парламента проголосовали за установление следующих размеров ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и лиц из их числа: для детей в возрасте до трех лет сумма составит 10 880 рублей, от трех до семи лет - 10 600, от семи до 11 лет - 13 380, от 11 до 18 лет - 14 300 рублей.

Также увеличивается размер денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и др. на каждого выпускника образовательных организаций из числа детей вышеперечисленных категорий. Выплата составит 71 630 рублей.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года. Данными мерами социальной поддержки смогут воспользоваться почти четыре тысячи детей.

- Объем средств из областного бюджета на содержание детей-сирот увеличивается ежегодно. В будущем году на эти цели планируется выделить более 600 миллионов рублей, что на 60 миллионов рублей больше, чем в этом, - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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