Посетительница пензенского бара порезала мужчину осколком бутылки
Сегодня около двух часов ночи в одном из баров Пензы была нажата «тревожная кнопка». Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны переговорили с администратором заведения, который пояснил, что между двумя посетителями, мужчиной и девушкой, вспыхнула ссора.
Представительница слабого полу разбила бутылку, которую держала в руках, и оставшимся в руках осколком полоснула соперника по щеке. После этого 24-летняя посетительница сбежала из бара.
Сотрудникам Росгвардии удалось задержать нарушительницу и доставить в полицию. Пострадавший мужчина был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU