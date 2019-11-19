Посетительница пензенского бара порезала мужчину осколком бутылки

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-19T14:26:18+03:00

После этого женщина покинула заведение, но вскоре была задержана

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Сегодня около двух часов ночи в одном из баров Пензы была нажата «тревожная кнопка». Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны переговорили с администратором заведения, который пояснил, что между двумя посетителями, мужчиной и девушкой, вспыхнула ссора.

Представительница слабого полу разбила бутылку, которую держала в руках, и оставшимся в руках осколком полоснула соперника по щеке. После этого 24-летняя посетительница сбежала из бара.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать нарушительницу и доставить в полицию. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU