Воспитатель из Саранска принимает участие во Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-19T14:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в Московской области на базе гимназии имени Е.М. Примакова стартовал X Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России».

В конкурсе принимает участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 79 регионов Российской Федерации. Мордовию на конкурсе представляет воспитатель МДОУ «Детский сад №71» Ольга Гарькина, ставшая в этом году лучшим воспитателем республики.

Первое и второе конкурсные испытания прошли 16-17 ноября: сочинение на тему «Педагогическое творчество в рамках ФГОС: возможность или ограничение»; мастер-класс по театрализованной деятельности «Шариковый театр». Вчера Ольга Гарькина представила педагогическое мероприятие с детьми подготовительной к школе группы «Всем советуем дружить».

Финал конкурса «Воспитатель года России» пройдет 19-20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU