В Пензенскую детскую больницу имени Н. Филатова поступило новое оборудование

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-19T13:57:39+03:00

Оно предназначено для реабилитации двигательно-координационных нарушений и развития функции равновесия

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В Пензенской области продолжаются мероприятия, направленные на реализацию национального проекта «Здравоохранение». В его рамках в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф Филатова поступило новое современное оборудование для реабилитации юных пациентов.

Компьютерный стабилоанализатор предназначен для реабилитации двигательно-координационных нарушений и развития функции равновесия. Систематические занятия на нем помогают улучшить координацию движений.

Также для физиотерапевтического лечения и высокочастотной магнитотерапии был приобретен аппарат «ВЧ-Магнитмедтеко».

- Его эффективность доказана в лечение детей с различными патологиями: заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и неврологическическими, с хроническим дерматозами и ЛОР-заболеваниями, - отмечает заведующая физиотерапевтическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Людмила Сретенская.

600 тысяч рублей на приобретение новых аппаратов были выделены из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU