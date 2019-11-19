За месяц жители Пензенской области более 370 раз сообщили о незаконной торговле алкоголем

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-19T13:36:37+03:00

Итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей и табачной продукции подвели в правительстве

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По информации регионального минсельхоза, за время проведения профилактических мероприятий, направленных на пресечение продажи контрафактного алкоголя, на территории области было проверено 250 объектов потребительского рынка, выявлено 34 нарушения.

Также выявлено 25 фактов реализации контрафактной табачной продукции. Самое большое количество нарушений зафиксировано в Пензе, по 3 факта в Бессоновском и Мокшанском районах, по два факта – в Кузнецком, Бековском и Лопатинском районах, а также в Вадинском, Каменском, Лунинском, Наровчатском и Пензенском районах.

- К решению проблемы наряду с правоохранительными органами и другими ответственными ведомствами следует активно привлекать общественность, жителей региона, - призвал глава региона.

Он подчеркнул, что о выявленных нарушениях нужно широко информировать в СМИ.

- В Пензенской области не должно быть незаконно реализуемой алкогольной и табачной продукции, любое нарушение должно пресекаться, - констатировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU