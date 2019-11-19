Юные пензенцы собрали более 500 кг отработанных батареек

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-19T12:00:04+03:00

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12 сентября в Пензе стартовал седьмой экологический конкурс «Разрядись» по сбору отработанных элементов питания. Его организатором является местное отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА». В нем принимают участие девять школ и три детских садика. По предварительным данным участники уже собрали более 500 кг (27 500 штук) отработанных батареек.

Основная цель конкурса «Разрядись» - развитие в детской и молодежной среде экологической культуры и привлечение внимания широкой общественности к проблеме утилизации опасных отходов, а также сбор и утилизация отработанных элементов питания.

Отправить заявку на участие можно до 25 ноября на адрес электронной почты mozhachkina@eca-planet.com.

ИСТОЧНИК KP.RU