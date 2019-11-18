В Кузнецке разыскивают пропавшего без вести Олега Сержантова
Отдел МВД России по городу Кузнецку устанавливает местонахождение Олега Вячеславовича Сержантова 1976 года рождения. 22 октября его видели утром на улице Заводской в Кузнецке. С того момента о том, где находится Олег, ничего не известно.
Олег Сержантов
В день исчезновения был одет в черную куртку-пуховик, камуфляжные брюки, коричневые ботинки, синюю футболку, на голове - серая шапка.
Если у вас есть информация о возможном местонахождении Олега Сержантова, сообщите её по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Кузнецку: 8-(8412)-630-221, 8-(84157)-3-14-65, а также по телефону 8-937-403-55-40.
ИСТОЧНИК KP.RU