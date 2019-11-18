В Кузнецке разыскивают пропавшего без вести Олега Сержантова

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-18T17:32:13+03:00

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Отдел МВД России по городу Кузнецку устанавливает местонахождение Олега Вячеславовича Сержантова 1976 года рождения. 22 октября его видели утром на улице Заводской в Кузнецке. С того момента о том, где находится Олег, ничего не известно.

Олег Сержантов

В день исчезновения был одет в черную куртку-пуховик, камуфляжные брюки, коричневые ботинки, синюю футболку, на голове - серая шапка.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Олега Сержантова, сообщите её по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Кузнецку: 8-(8412)-630-221, 8-(84157)-3-14-65, а также по телефону 8-937-403-55-40.

ИСТОЧНИК KP.RU