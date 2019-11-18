2019-11-18T16:51:18+03:00
Здоровье

Пензенским родителям напомнят о вреде пассивного курения

В пятницу в городе состоится обучающий лекторий, на котором специалисты регионального минздрава ответят на вопросы жителей
Анна ЧЕРНАЯ
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Состояние подрастающего поколения вызывает опасения у медиков. По словам специалиста, из всех детей школьного возраста только 10-12 % являются полностью здоровыми.

- Причиной детский недугов является не только стресс и учебная нагрузка, но и неправильное питание, низкая физическая активность и, увы, вредные привычки родителей, - отмечает главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

По вине курящих мам и пап дети ежедневно подвергаются вредному воздействию. Важность сохранения и укрепления здоровья школьников не вызывает сомнения, в этом заинтересовано любое государство. Для этого в регионах страны реализуется целый ряд проектов.

С 2016 года федеральным Минздравом совместно с Министерством образования Российской Федерации разработан и внедряется проект «Школьная медицина». Он направлен на развитие школьного здравоохранения, укрепление здоровья школьников, на раннее выявление и профилактику заболеваний, а также формирование навыков здорового, безопасного образа жизни у учащихся, их родителей и педагогов.

- В фокусе этой программы - повышение информированности родителей и педагогов в вопросах сбережения здоровья детей, - уточняет Ирина Владимировна.

Влиянию на организм человека пристрастия к табакокурению, многостороннему характеру воздействия табачного дыма на здоровье и качество жизни ребенка будет посвящено очередное обучающее занятие в рамках проекта «Школьная медицина», которое состоится на этой неделе, в пятницу в 15:00 часов. Для участия в мероприятии приглашаются все родители, кто заинтересован в сохранении своего здоровья и здоровья своих детей. Обучающий лекторий в режиме видеоконференцсвязи будет проходить в каждой школе. Для этого нужно обратиться в учебное заведение, где обучается ребенок, и заявить о своем желании участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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