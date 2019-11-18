2019-11-18T16:47:21+03:00
Звезды

Выставку «Валенки мордовские» посетила делегация из Тамбова

Теперь гости республики планируют организовать такое же мероприятие в своем городе
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье в Саранске состоялась вторая выставка-ярмарка по продаже изделий из шерсти «Валенки мордовские». Инициатором ее проведения стал Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Каждый желающий мог приобрести не только валенки, но и носки, варежки из натуральной шерсти. Свои изделия на ярмарку привезли 19 мастеров Мордовии и один из Чувашии. Не мог не посетить мероприятие и мэр Саранска. Здесь он приобрел эксклюзивные валенки для своей дочери, пообщался с мастерами и горожанами.

- И мастера, и горожане высказали просьбу о том, чтобы ярмарка состоялась еще раз до конца года. Принято решение: третья ярмарка по продаже изделий из шерсти «Валенки мордовские» пройдет 15 декабря, - сказал Петр Тултаев.

Опыт Саранска в проведении выставки-ярмарки «Валенки мордовские» заинтересовал представителей одного из муниципалитетов Тамбовской области. В планах у тамбовчан организовать аналогичную выставку-ярмарку в своем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузнецке разыскивают пропавшего без вести Олега Сержантова
Пензенским родителям напомнят о вреде пассивного курения
Улица Московская в Пензе может стать полностью пешеходной
Пензенские росгвардейцы задержали двух хулиганов, пытавшихся выломать двери лифта
Иван Белозерцев поручил активнее помогать семьям с приемными детьми
Завтра в центре Саранска отключат холодную воду
В пензенском правительстве обсудили подготовку к Новому году
В Пензе полицейские задержали подозреваемую в убийстве сына
Вечером в Пензенской области начнется перенастройка сети цифрового вещания
Мошенник обманул жителя Мордовии на 93 тысячи рублей
На конкурсе в Пензе прислушались к дыханию строк
В пензенском ТЮЗе сделают ремонт
Библиотеки в Пензе должны стать социокультурными центрами
Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы в Москве
Пензенские полицейские провели для школьников «Урок правильных знаний»
В Пензенской области стартовал очередной сезон проекта «Билет в будущее»