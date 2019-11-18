Выставку «Валенки мордовские» посетила делегация из Тамбова
В минувшее воскресенье в Саранске состоялась вторая выставка-ярмарка по продаже изделий из шерсти «Валенки мордовские». Инициатором ее проведения стал Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.
Каждый желающий мог приобрести не только валенки, но и носки, варежки из натуральной шерсти. Свои изделия на ярмарку привезли 19 мастеров Мордовии и один из Чувашии. Не мог не посетить мероприятие и мэр Саранска. Здесь он приобрел эксклюзивные валенки для своей дочери, пообщался с мастерами и горожанами.
- И мастера, и горожане высказали просьбу о том, чтобы ярмарка состоялась еще раз до конца года. Принято решение: третья ярмарка по продаже изделий из шерсти «Валенки мордовские» пройдет 15 декабря, - сказал Петр Тултаев.
Опыт Саранска в проведении выставки-ярмарки «Валенки мордовские» заинтересовал представителей одного из муниципалитетов Тамбовской области. В планах у тамбовчан организовать аналогичную выставку-ярмарку в своем городе.
ИСТОЧНИК KP.RU