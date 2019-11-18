Улица Московская в Пензе может стать полностью пешеходной

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-18T16:09:48+03:00

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Улица Московская может стать полностью пешеходным: этот вопрос обсудили сегодня во время планерки в областном правительстве.

- Верхняя часть улицы должна тоже стать пешеходной. Для этого необходимо встречаться с собственниками находящихся рядом торговых точек, обсуждать с ними этот вопрос, привлекать представителей бизнеса к установке дополнительного освещения, обустройству тротуаров, - призвал глава региона. - Необходимо комплексно благоустраивать территорию, создавать комфортную среду, чтобы она стала местом притяжения людей и проведения различного рода мероприятий.

Он поручил выработать предложения и вынести их на общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU