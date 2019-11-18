2019-11-18T16:09:48+03:00
Общество

Улица Московская в Пензе может стать полностью пешеходной

Губернатор Иван Белозерцев поручил проработать этот вопрос
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Улица Московская может стать полностью пешеходным: этот вопрос обсудили сегодня во время планерки в областном правительстве.

- Верхняя часть улицы должна тоже стать пешеходной. Для этого необходимо встречаться с собственниками находящихся рядом торговых точек, обсуждать с ними этот вопрос, привлекать представителей бизнеса к установке дополнительного освещения, обустройству тротуаров, - призвал глава региона. - Необходимо комплексно благоустраивать территорию, создавать комфортную среду, чтобы она стала местом притяжения людей и проведения различного рода мероприятий.

Он поручил выработать предложения и вынести их на общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выставку «Валенки мордовские» посетила делегация из Тамбова
Пензенские росгвардейцы задержали двух хулиганов, пытавшихся выломать двери лифта
Иван Белозерцев поручил активнее помогать семьям с приемными детьми
Завтра в центре Саранска отключат холодную воду
В пензенском правительстве обсудили подготовку к Новому году
В Пензе полицейские задержали подозреваемую в убийстве сына
Вечером в Пензенской области начнется перенастройка сети цифрового вещания
Мошенник обманул жителя Мордовии на 93 тысячи рублей
На конкурсе в Пензе прислушались к дыханию строк
В пензенском ТЮЗе сделают ремонт
Библиотеки в Пензе должны стать социокультурными центрами
Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы в Москве
Пензенские полицейские провели для школьников «Урок правильных знаний»
В Пензенской области стартовал очередной сезон проекта «Билет в будущее»