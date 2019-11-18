Пензенские росгвардейцы задержали двух хулиганов, пытавшихся выломать двери лифта

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-18T15:39:35+03:00

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Двое пензенцев устроили погром, застряв в лифте одного из домов на улице Карпинского. На место выдвинулся патруль вневедомственной охраны, которые прояснили картину.

Зайдя в лифт, мужчины сначала начали курить в кабине. После этого один из них попытался разбить камеру наблюдения. Дальше хулиганов понесло: разбив зеркало и сломав стенд для рекламы, они начали прыгать в кабине, из-за чего лифт встал между этажами. Прибывший на место лифтер увидел, что мужчины пытаются ногами выломать двери и выбраться своими силами.

Росгвардейцы помогли эвакуировать мужчин из лифта, а после передали их в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU