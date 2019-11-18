Иван Белозерцев поручил активнее помогать семьям с приемными детьми

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-18T14:47:25+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев призвал подчиненных помогать семьям с приемными детьми преодолевать трудности:

- Это должно выражаться не в контроле, а именно в помощи. Органы опеки должны быть в курсе всего, что касается ребенка: успевает ли он в школе, нормальные ли у него отношения со сверстниками, есть ли друзья. Если в чем-то есть проблемы, нужно их решать. Дети не должны страдать.

В продолжение темы на совещании обсудили проблемы в учебных учреждениях. Губернатор поручил организовать в регионе студенческий «телефон доверия».

- Учащиеся должны знать, что у них есть возможность обратиться к власти, если в учебном заведении ущемляют их права, принуждают к чему-то, вымогают взятку. Возможно, нужно наладить канал обращения через социальные сети, если требуется – то и анонимно, чтобы была возможность разобраться в проблеме и быстро отреагировать, чтобы у студентов была защита, - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU