Завтра в центре Саранска отключат холодную воду
С 23:00 18 ноября до 06:00 19 ноября в Саранске отключат воду на некоторых улицах. В частности:
* в частном секторе на:
- ул. Дальней,
- ул. Гончарова,
- ул. Болдина (до ул. Гагарина),
- 2-му Советскому переулку,
- ул. Подлесной,
- ул. Советской (до ул. Гагарина),
- ул. К.Либкнехта,
- ул. Зелной,
- ул. Грибоедова,
- ул. Тургенева,
- ул. Лермонтова,
- ул. 8 марта;
* в многоквартирных жилых домах на:
- ул. Гагарина, д. 9, 11, 14, 16,
- ул. Полежаева, д. 80, 120,
- ул. Лесной, д. 2А, 3, 5, 6, 9, 11,
- ул. Пионерской, д. 6, 8.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU