2019-11-18T14:30:45+03:00
Недвижимость

Завтра в центре Саранска отключат холодную воду

Это связано с ремонтом сетей
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Дмитрий СМИРНОВФОТО: Дмитрий СМИРНОВ
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С 23:00 18 ноября до 06:00 19 ноября в Саранске отключат воду на некоторых улицах. В частности:

* в частном секторе на:

- ул. Дальней,

- ул. Гончарова,

- ул. Болдина (до ул. Гагарина),

- 2-му Советскому переулку,

- ул. Подлесной,

- ул. Советской (до ул. Гагарина),

- ул. К.Либкнехта,

- ул. Зелной,

- ул. Грибоедова,

- ул. Тургенева,

- ул. Лермонтова,

- ул. 8 марта;

* в многоквартирных жилых домах на:

- ул. Гагарина, д. 9, 11, 14, 16,

- ул. Полежаева, д. 80, 120,

- ул. Лесной, д. 2А, 3, 5, 6, 9, 11,

- ул. Пионерской, д. 6, 8.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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