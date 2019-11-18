2019-11-18T14:00:36+03:00
Общество

В пензенском правительстве обсудили подготовку к Новому году

Губернатор Иван Белозерцев поручил найти новый подход к праздничному оформлению
Анна ЧЕРНАЯ
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Как доложил мэр Пензы Андрей Лузгин, в этом году планируется по-новому оформить главную пешеходную улицу города. На фонарных столбах улицы Московской установят декоративные световые композиции, а на площади Ленина возведут деревянные горки.

- Внимания требует не только центр Пензы, но и другие места, куда во время праздника пойдут семьи с детьми - Юбилейная площадь, Западная поляна, Арбеково, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Должны появляться новые элементы оформления зданий, праздничные арт-объекты. Мы прибавляем в этой сфере каждый год, жители и гости Пензы в целом оценивают оформление положительно, но не могу сказать, что я доволен. Нужны новые идеи, новые проекты. Берите креативных молодых специалистов, поезжайте в Москву, посмотрите, как столица оформлена. Ищите новые решения и возможности их воплощения. В ближайшее время жду предложений по украшению Пензы к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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