2019-11-18T10:10:49+03:00
Происшествия

В Пензе полицейские задержали подозреваемую в убийстве сына

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию поступило сообщение об обнаружении в квартире на улице Клары Цеткин трупа мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили личность потерпевшего - им оказался 32-летний хозяин квартиры. При внешнем осмотре трупа полицейские обнаружили колото-резаное ранение грудной клетки.

В убийстве призналась 56-летняя мать погибшего, которая проживала в квартире вместе с сыном. Оба не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Она пояснила, что после ссоры со знакомым вернулась домой нетрезвой. Обнаружив сына спящим, она ударила его ножом в грудь. Спустя несколько часов подозреваемая решила посмотреть, что с мужчиной.

Обнаружив, что он не подает признаков жизни, она обратилась к соседям с просьбой вызвать службу скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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