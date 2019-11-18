Вечером в Пензенской области начнется перенастройка сети цифрового вещания
Из-за этого на приемниках у жителей региона могут возникнуть проблемы с просмотром телевидения
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В ночь с 18 на 19 ноября в Пензенской области будут проводиться технические работы по перенастройке сети цифрового эфирного телевещания.
Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В таком случае нужно просто провести перенастройку телеканалов, запустив их автопоиск. Также настроить каналы можно и вручную.
По вопросам, связанным с перенастройкой, будет организована работа «горячей линии» по телефонам: 8 (8412) 66-03-40; 8 (8412) 66-00-45. Звонить можно с 9 до 18 часов по будням.
ИСТОЧНИК KP.RU