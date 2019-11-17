Мошенник обманул жителя Мордовии на 93 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-17T14:34:56+03:00

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54-летний житель Лямбирского района лишился 93 тысяч рублей, пытаясь предотвратить доступ к данным его банковской карты.

Как рассказал потерпевший, с ним связался незнакомец, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что в эту самую минуту некто пытается оплатить покупки его картой. Чтобы предотвратить это, собеседник пострадавшего попросил назвать ему все личные данные и код, который придет в СМС-сообщении, что он и сделал.

После этого с банковского счета потерпевшего были списаны 93 тысячи рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU