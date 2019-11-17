На конкурсе в Пензе прислушались к дыханию строк

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-17T14:28:05+03:00

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В конкурсе принимали участие более 80 обучающихся колледжей культуры и искусств из Ульяновска, Астрахани, Твери, Владимира, Самары, Саранска, Ярославля, Иваново, Тулы и Пензы, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма области.

Участников и гостей поприветствовал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и исполняющий обязанности министра культуры и туризма Владимир Карпов.

Конкурс проводился при поддержке Правительства Пензенской области и Министерства культуры и туризма Пензенской области. Цель конкурса - выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, формирование эстетических вкусов и потребностей в творческой самореализации студентов посредством художественного творчества и воспитание активной жизненной позиции. Решением жюри обладателем Гран-при Межрегионального конкурса художественного чтения «Дыхание строк» стал студент 3 курса театрального отделения Пензенского колледжа искусств Роман Иваненко.

Помимо выступления, участники конкурса побывали на мастер-классах и круглых столах, посетили учреждения культуры и искусства г. Пензы и Пензенской области, посмотрели спектакли «Нахлебник», «Бесприданница» Пензенского драматического театра, а также моно-спектакль по пьесе Л. Касьяненько, Ю. Шрадер «Соло для струны без оркестра. Исповедь актрисы» по письмам А.П. Чехова и О.Л. Книппер-Чеховой в исполнении народной артистки РФ, профессора кафедры мастерства актера ФГБОУ ВО «Саратовской государственной консерватории им Л.В. Собинова» Беляковой Риммы Ивановны.

ИСТОЧНИК KP.RU