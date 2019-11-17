В пензенском ТЮЗе сделают ремонт

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-17T14:15:17+03:00

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Сегодня учреждение культуры находится в здании на улице Тарханова. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на проведение в нем ремонта. Изучив эскизное решение, Андрей Лузгин предложил обсудить будущий вид ТЮЗа с архитектурным сообществом.

- Стоит взять за основу существующий облик сооружения, приведя его в надлежащее состояние, - поделился мнением Андрей Лузгин. - Надо предоставить выбор - подключите к этой работе студентов Пензенского университета архитектуры и строительства, подготовьте несколько вариантов, в том числе в современном стиле, рассмотрите их на градсовете.

Документация на ремонт должна быть готова в январе 2020 года. Ее наличие позволит рассматривать возможность включения пензенского Театра юного зрителя в федеральную программу.

Вера Фейгина рассказала, что творческий коллектив сегодня продуктивно работает, постановки пользуются успехом у пензенцев.

- Молодая труппа, в репертуаре театра 19 спектаклей для зрителей разного возраста, только в 2020 году готовят пять премьер, - сообщила начальник управления.

ИСТОЧНИК KP.RU