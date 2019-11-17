2019-11-17T12:19:06+03:00
Спорт

Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы в Москве

Наша команда продолжает лидировать в таблице Чемпионата России по мини-футболу
Анна ЧЕРНАЯ
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«Лагуна-УОР» одержала две победы над МосПолитехом в третьем туре турнира, игры которого состоялись в столице 15 и 16 ноября.

В первом матче счет удалось открыть незадолго до перерыва: на 19-й и 20-й минутах отличились Екатерина Самойлова и капитан Мария Крупина. На 30-й Кристина Хавич сократила разницу в счете до минимума. А точку в игре поставила Мария Крупина, оформившая дубль на 39-й минуте — 3:1 в пользу «Лагуны-УОР».

Первый тайм второго матча завершился вничью - 1:1: на гол Оксаны Маргарян с 10-метровой отметки ответила Карина Дзгоева. В середине второго тайма Екатерина Енина вывела сурский клуб вперед, а менее чем через минуту мяч еще раз побывал в воротах МосПолитеха - был зафиксирован автогол (Татьяна Дерипаско). Победа сурского клуба — 3:1

Следующие игры «Лагуна-УОР» проведет в Пензе 22-23 ноября с командой «Спартак» (Котельники, Московская область). Эти матчи станут последними домашними поединками в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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