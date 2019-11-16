Пензенские полицейские провели для школьников «Урок правильных знаний»
Для начала сотрудники правового отдела УМВД России по Пензенской области раздали подросткам тесты, по результатам которых определили уровень правовой грамотности школьникам, знания ими своих прав и обязанностей. Анализируя допущенные ошибки, начальник отделения правового отдела капитан внутренней службы Юлия Киушкина остановилась на каждом вопросе, который вызвал сложности у детей.
Инспектор по делам несовершеннолетних отдела УМВД России по городу Пензе капитан полиции Елена Савцова напомнила собравшимся об административной и уголовной ответственности и разъяснила, к чему может привести конфликт с законом.
- Необдуманный поступок влечет за собой не только серьезное наказание, но и негативный отпечаток на всю жизнь: этот факт может повлиять и на учебе, и при трудоустройстве, - предупредила учащихся школы Елена Савцова.
Она также призвала ребят проявлять внимательность и бдительность при общении в социальных сетях, осознанно подходить к размещению информации в них и не вступать в подозрительные группы, участники которой призывают к противоправной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU