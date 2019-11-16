Пензенские полицейские провели для школьников «Урок правильных знаний»

16 Нояб. 20:55 2019-11-16T20:55:34+03:00

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Для начала сотрудники правового отдела УМВД России по Пензенской области раздали подросткам тесты, по результатам которых определили уровень правовой грамотности школьникам, знания ими своих прав и обязанностей. Анализируя допущенные ошибки, начальник отделения правового отдела капитан внутренней службы Юлия Киушкина остановилась на каждом вопросе, который вызвал сложности у детей.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела УМВД России по городу Пензе капитан полиции Елена Савцова напомнила собравшимся об административной и уголовной ответственности и разъяснила, к чему может привести конфликт с законом.

- Необдуманный поступок влечет за собой не только серьезное наказание, но и негативный отпечаток на всю жизнь: этот факт может повлиять и на учебе, и при трудоустройстве, - предупредила учащихся школы Елена Савцова.

Она также призвала ребят проявлять внимательность и бдительность при общении в социальных сетях, осознанно подходить к размещению информации в них и не вступать в подозрительные группы, участники которой призывают к противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU