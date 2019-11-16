В Пензенской области стартовал очередной сезон проекта «Билет в будущее»

16 Нояб. 14:27 2019-11-16T14:27:58+03:00

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В Пензенской области продолжается работа над проектом ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». За два года его участниками уже стали 10 тысяч учащихся из нашего региона. 6000 школьников прошли анкетирование и три этапа тестирования. Первый - определение общего уровня школьника (вопросы по математике, русскому языку, литературе и т.д.). Второй - «Что я знаю о профессии» и третий - «Самоопределение».

Далее учеников ждали профессиональные пробы, которые прошли в ознакомительном, вовлеченном и углубленном этапах. В них приняли участие 4500 школьников. Он представлял собой выставки образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которые прошли 26-27 сентября в городе Кузнецке и 27-28 сентября в городе Пензе.

Эти этапы прошли на 9 площадках образовательных учреждений по 28 компетенциям: ПензГТУ, Кузнецкий колледж электронной техники, ИТ-колледж, Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса, Пензенский социально-педагогический колледж и Пензенский колледж транспортных технологий. Здесь школьники смогли познакомиться с профессиями и стать на время студентами.

- В этом году в проекте задействованы 64 наставника, это преподаватели колледжей и наших образовательных организаций, 264 педагога-навигатора, это учителя наших школ, - отметила региональный координатор проекта Мария Горбенко.

ИСТОЧНИК KP.RU