2019-11-16T14:15:24+03:00
Общество

За два года в Пензенской области создали более двух тысяч рабочих мест

902 из них - в этом году
Анна ЧЕРНАЯ
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На сегодня в реестре сопровождаемых инвестиционных проектов региона находятся 35 программ развития бизнеса. Общий объем их инвестиций составляет 83,5 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 5407.

В текущем году планируется полностью или частично завершить реализацию 9-ти проектов. Объем вложений составит 12,35 млрд. рублей. Будет создано 902 рабочих места. За два последних года открыто свыше двух тысяч новых вакансий.

- Привлечение инвестиций в экономику Пензенской области - одна из главнейших задач. Работа по этому направлению ведется в постоянном режиме, - ранее отмечал губернатор Иван Белозерцев. - Создание новых производств, расширение объемов выпуска продукции на уже действующих предприятиях – это не только увеличение налогооблагаемой базы, но и решение проблем с трудоустройством населения, что особенно актуально для сельской местности.

В планах на будущий год - реализация еще как минимум пяти инвестиционных проектов, что поможет создать почти полторы тысячи рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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