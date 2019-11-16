2019-11-16T13:42:35+03:00
Общество

Ветераны Пензенской области вновь избрали председателем Сергея Цигвинцева

Более 160 делегатов приняли участие в VIII региональной отчётно-выборной конференции Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, которая прошла 15 ноября 2019 года
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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От имени губернатора Пензенской области с приветственным словом к ветеранам обратился начальник Управления внутренней политики правительства Павел Маслов: «В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. перед областным советом ветеранов стоит много задач, с которыми можно справиться только совместными усилиями. Правительство области всегда помогало и будет помогать ветеранским организациям, мы готовы поддерживать ваши инициативы по решению социально-значимых вопросов», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Павел Маслов вручил членам областного совета региональные награды. Петр Воронин, председатель Пензенской региональной общественной организации «Пензенское Морское Собрание» за активную и плодотворную работу награжден Почетной грамотой Губернатора Пензенской области, Шамиль Исянов, председатель совета ветеранов Иссинского района, удостоен благодарности главы региона.

Участники отчетно-выборной конференции ветеранской организации единогласным решением избрали председателем Сергея Цигвинцева на очередной срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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