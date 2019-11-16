Разыскивается отец с двумя малолетними сыновьями

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-16T12:02:07+03:00

По просьбе коллег из Башкортостана, следственные органы Мордовии обращаются за помощью к жителям республики

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Следственными органами Следственного управления СК России по Республике Башкортостан продолжается розыск пропавших без вести 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями 5-летним Вячеславом Мазовым и 8-летним Ильей Мазовым.

Напомним, что в правоохранительные органы обратилась мать двоих детей, заявив, что 26 октября 2019 года около 17.00 часов ее супруг с двумя их детьми ушел из дома, расположенного в Калининском районе города Уфы, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

До настоящего времени, несмотря на проведенные необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить местонахождение детей и их отца, а также все обстоятельства их исчезновения, не представилось возможным.

Приметы Артема Мазова: 37 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: 8 лет, рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова: 5 лет, рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.

Просим всех, кто обладает информацией об их местонахождении, сообщить в Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан по телефону доверия: 8 (347) 251-62-51 или в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного телефона 102).

ИСТОЧНИК KP.RU