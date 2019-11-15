Пензенские дети смогут позвонить Деду Морозу

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-15T16:53:25+03:00

Каждый, кто поздравит доброго волшебника с его днем рождения, получит билет на новогоднюю елку

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В понедельник Дед Мороз отметит свой день рождения. У юных жителей нашего города будет шанс поздравить его лично с праздником по телефону. Звонки будут приниматься 18 ноября, строго с 17 до 18 часов по телефону 56-47-04.

Все, дозвонившиеся до Дедушки Мороза, получат подарок - пригласительный билет на новогоднее представление у ёлки и на волшебную сказку «Снежная королева», которые пройдут в Пензенском драмтеатре с 21 декабря по 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU