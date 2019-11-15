Компания «СтанкоМашСтрой» приняла участие в Международном форуме «Сделано в России»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-15T16:17:11+03:00

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Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» во главе с генеральным директором Олегом Кочетковым стали участниками одного из наиболее значимых событий в сфере экспортно ориентированного бизнеса – Международного экспортного форума «Сделано в России», который проходил в Москве 14 ноября. Организатором выступил «Российский экспортный центр».

«Развитие экспортного потенциала России невозможно без обмена опытом с коллегами и специалистами, предпринимателями из регионов и других стран. Поэтому организация таких проектов крайне важна для нас. Рост экспорта сегодня является приоритетным вектором развития и имеет колоссальный эффект для будущего всей страны», - отметил Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

Участие в форуме принимают более 3 000 делегатов. Это не только руководители российских компаний-экспортеров, представители федеральных и региональных органов власти, профильных объединений и ассоциаций, но также зарубежные эксперты в сфере экспортно ориентированного бизнеса.

В рамках форума прошла презентация экспортной продукции страны, участники смогли провести В2В-переговоры с потенциальными партнерами, обменяться опытом и контактами, поучаствовать в различных мастер-классах и семинарах экспортной тематики. На пленарных сессиях были затрону вопросы реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в числе которых промышленный экспорт, международная торговля и другие. Также обсуждались меры развития международной кооперации. Центральным событием форума стало награждение финалистом Всероссийской премии «Экспортер года».

Компания «СтанкоМашСтрой» может по праву считаться экспортно ориентированным предприятием. Одним из основных направлений работы является развитие внешнеэкономической деятельности. Сегодня оборудование компании работает на предприятиях Германии, стран Прибалтики, Италии, Венгрии, Швейцарии, Ирландии, Монголии, стран СНГ. Доля экспорта в общем объеме производства составляет более 15 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU