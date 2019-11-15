Спасатель из Саранска вошел в тройку лучших в стране

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-15T15:08:44+03:00

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В Москве выбрали лучших сотрудников подразделений МЧС России. Второе место в номинации «Лучший спасатель» завоевал представитель Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Лапушкин.

Александр работает спасателем с 2010 года. За его плечами - сотни успешных операций и спасенных жизней. Среди многочисленных историй о своей работе сотрудник МЧС особенно выделяет одну:

- Как-то в канун Нового года, вечером, диспетчерам поступило сообщение о мужчине, упавшем с крана и застрявшем в пролете. Вызволять пострадавшего из ловушки пришлось нам, с помощью альпинистского снаряжения и сноровки.

На вопрос о хобби Александр без раздумий отвечает – работа! У спасателя две замечательные дочки и все свое свободное от работы время он старается проводить с семьей.

- Александр заинтересован в своей работе и с каждым днем стремится повысить свой профессионализм. Добросовестный и исполнительный. Человек, для которого профессия спасатель - это состояние души, - говорит о своем подчиненном начальник Саранского поисково-спасательного отряда Андрей Кильдяев.

За второе место в конкурсе Александр будет награжден дипломом Министра, который пополнит копилку профессиональных наград сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU