Спасатель из Саранска вошел в тройку лучших в стране
В Москве выбрали лучших сотрудников подразделений МЧС России. Второе место в номинации «Лучший спасатель» завоевал представитель Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Лапушкин.
Александр работает спасателем с 2010 года. За его плечами - сотни успешных операций и спасенных жизней. Среди многочисленных историй о своей работе сотрудник МЧС особенно выделяет одну:
- Как-то в канун Нового года, вечером, диспетчерам поступило сообщение о мужчине, упавшем с крана и застрявшем в пролете. Вызволять пострадавшего из ловушки пришлось нам, с помощью альпинистского снаряжения и сноровки.
На вопрос о хобби Александр без раздумий отвечает – работа! У спасателя две замечательные дочки и все свое свободное от работы время он старается проводить с семьей.
- Александр заинтересован в своей работе и с каждым днем стремится повысить свой профессионализм. Добросовестный и исполнительный. Человек, для которого профессия спасатель - это состояние души, - говорит о своем подчиненном начальник Саранского поисково-спасательного отряда Андрей Кильдяев.
За второе место в конкурсе Александр будет награжден дипломом Министра, который пополнит копилку профессиональных наград сотрудника.
ИСТОЧНИК KP.RU