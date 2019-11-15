2019-11-15T14:51:16+03:00
Общество

Пензенские росгвардейцы сдали зачеты

Проверяли знания бойцов заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Павел Дегтярев и начальник регионального управления Росгвардии Игорь Белов
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Изменить размер текста:

В течение недели военнослужащие специальные навыки в рамках ежегодной итоговой проверки на профессиональную пригодность. В управлении Росгвардии по Пензенской области зачет начался со строевого смотра личного состава. Офицеры комплексной группы оценили навыки выполнения строевых приемов с оружием и слаженность подразделений территориального органа. После этого личный состав сдал теорию и нормативы по физической подготовке и стрельбам.

- Итоговая проверка территориального органа является комплексным экзаменом для всего личного состава. Каждый военнослужащий и сотрудник получает индивидуальную оценку своей профессиональной пригодности. По результатам сдачи зачетов и испытаний выставляется общая оценка всему территориальному Управлению, - прокомментировал полковник полиции Павел Дегтярев.

После этого офицеры Приволжского округа ответили на интересующие подчиненных вопросы. Завершая рабочее совещание, Павел Дегтярев поблагодарил личный состав за службу и пожелал дальнейших положительных результатов служебно-боевой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24