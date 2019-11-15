Александр Никишин посетил Сосновоборский район

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-15T14:39:19+03:00

Министр здравоохранения области проверил работу местной больницы, пообщался с персоналом и пациентами и провел прием граждан

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Также в поездке приняли участие главный невролог области Алексей Буланов и главный кардиолог области Елена Володина. Александр Викторович провел личный прием граждан, в ходе которого к главе областного минздрава обратились шесть жителей. Особо обсуждаемым стал кадровый вопрос.

- Наиболее востребованными специалистами в нашей больнице являются врачи участковые терапевты и педиатры, а также врачи специалисты невролог и психиатр, - поясняет главный врач Сосновоборской участковой больницы Илнур Аитов. – Надеемся, что в рамках программы «Земский доктор», который предполагает выплату в миллион рублей, в ближайшие годы мы решим это вопрос.

Министр здравоохранения в свою очередь дал поручение администрации лечебного учреждения не оставлять без внимания решение проблемы дефицита кадров.

- Проблема кадрового дефицита в пензенской медицине - одна из самых острых, - отметил глава отрасли. - Для ее решения мы делаем ставку на целевое обучение, гарантированное трудоустройство и беспрецедентные меры социальной поддержки специалистов, некоторые из которых действуют только в нашем субъекте.

ИСТОЧНИК KP.RU