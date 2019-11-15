Мордовия вошла в топ-10 регионов по темпам развития культуры

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-15T11:29:45+03:00

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Вчера в Санкт-Петербурге в рамках работы VIII Международного культурного форума были объявлены победители ежегодных рейтингов Министерства культуры России. В топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры вошла Республика Мордовия.

Церемония награждения победителей состоялась на заседании Координационного совета по культуре. Министр культуры России Владимир Мединский вручил диплом министру культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолию Чушкину.

ИСТОЧНИК KP.RU