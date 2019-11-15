Мэр Пензы Андрей Лузгин провел первый прием граждан

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-15T11:20:10+03:00

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В числе первых к мэру пришли жители микрорайона «Ласточкино гнездо» поселка Заря, которые поблагодарили представителей власти за помощь в благоустройстве и развитии – в частности, за строительство дороги и новой детской площадки.

Андрей Лузгин пояснил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые дороги в Заре будут строить ежегодно. На эти цели планируется направлять порядка пятидесяти миллионов в год.

- В первую очередь будем заниматься участками с наибольшим количеством жилых домов. До конца года мы определимся с перечнем работ и объемом средств, и вместе с представителями микрорайона примем решение о том, какие дороги войдут в проект в следующем году. К 2025 году все дороги в Заре должны быть в надлежащем состоянии, - подчеркнул мэр.

Другой заявитель обратился с вопросом о ремонте дороги и тротуара по улице Суворова.

Градоначальник сообщил, что потому же проекту в следующем году предусмотрен ремонт проезжей части дороги и тротуара по улице Суворова на участке от улицы Плеханова до Кулакова.

Также в этот день глава администрации Пензы рассмотрел обращения по поводу благоустройства, качества услуг по водоснабжению и отоплению многоквартирного дома по улице Спартаковской, предоставления выплат по жилищной программе, транспортного обслуживания и другие вопросы граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU