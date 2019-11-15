Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поздравила фронтовика с юбилеем

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-15T10:24:02+03:00

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Почти всю войну прослужил он в должности командира орудия. Принимал участие в обороне Москвы. День Победы встретил в Латвии. Имеет боевые награды - ордена «Красной звезды» и «Отечественной войны 2 степени», медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарности от высшего руководства страны и армии, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

В послевоенное время Иван Георгиевич получил юридическое образование и прослужил в органах прокуратуры более 35 лет. Окончил службу в 1984 году в классном чине «старший советник юстиции».

Прокурор региона поблагодарила Ивана Георгиевича за посвящение многих лет жизни служению Закону, за долгий и кропотливый труд. И вручила юбиляру знак отличия «За верность закону» I степени, которым он награжден Генеральным прокурором Российской Федерации 12.11.2019.

Поздравления юбиляр принимал в прокуратуре Сердобского района Пензенской области с супругой и другими членами семьи.

Глава администрации Сердобского района зачитал юбиляру поздравление, поступившее от Президента Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU