В пензенском перинатальном центре прошел «Праздник первых побед»
Вчера в перинатальном центре состоялся праздник, участие в котором приняли
дети, их родители, медицинские работники, благотворительные и общественные организации, производители детского питания, представители депутатского корпуса, регионального министерства здравоохранения и правительства области.
- Мероприятие такого формата мы устроили впервые, - рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. - Недоношенных малышей в стенах этого перинатального центра спасают вот уже два года, их рождается около 500 в год.
Современные технологии позволяют выхаживать совсем крошечных малюток.
- Работа с такими детьми, это, безусловно, работа всего коллектива, начиная от акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов и, заканчивая, педиатрами в детских поликлиниках, - говорит главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев.
В рамках праздника, по традиции, награды лучшим в своей профессии, а также слова признательности за такой важный и нужный труд и праздничный концерт.
- Сколько же нужно концентрации, общих усилий для того, чтобы поставить такого кроху на ноги, - отметила, приветствуя присутствующих, врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина. – Я желаю коллективу медицинских работников перинатального центра, областной больницы Бурденко, сил, упорства, чуткости и душевного тепла, а всем малышам и их родителям только новых побед!
ИСТОЧНИК KP.RU