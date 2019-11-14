2019-11-14T18:00:44+03:00
Общество

Валерий Лидин посетил Иссинский район

Спикер регионального парламента провел встречу с местным активом и принял участие в работе сессии Собрания представителей
Анна ЧЕРНАЯ
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Депутаты обсудили Стратегию социально-экономического развития до 2035 года, рассмотрели вопросы внесения изменений в Положение о бюджетном процессе, а также проект главного финансового документа района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Валерий Лидин познакомил коллег с работой над бюджетом региона:

- Заметно возрастут расходы на здравоохранение. Также Иссинскому району предусмотрено существенное увеличение дотации в региональном бюджете на следующий год.

В завершение заседания состоялось чествование воспитанника Иссинской детско-юношеской спортивной школы Артема Есмейкина, который в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира по армрестлингу. Валерий Лидин вручил молодому человеку Благодарность Законодательного Собрания и пожелал новых спортивных достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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