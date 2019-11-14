В Торбеевском районе Мордовии построят три новых ФАПа

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-14T17:39:49+03:00

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Торбеевская межрайонная больница участвует в проекте по созданию новой модели учреждения, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. Ее отличительными чертами являются отсутствие очередей и качественное оказание медицинской помощи. На данный момент ведутся ремонтные работы в регистратуре, закупается оборудование для оптимизации внутренней логистики, колл-центра и т. д.

Особое внимание уделено повышению доступности и качества медицинской помощи сельскому населению. В качестве приоритета - развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и организации мобильных форм оказания медицинской помощи для жителей отдаленных сел. В рамках нацпроекта за 2020-2024 годы в районе планируется построить три модульных ФАПа. Уже в 2020 году новый ФАП появится в селе Кажлодка. Сейчас ведутся работы по межеванию и оформлению земельного участка.

- С целью повышения доступности медицинской помощи мы проводим диспансеризацию не только в вечернее время, но и в субботу, - говорит главный врач Торбеевской межрайонной больницы Айсылу Семочкина. - С августа в субботние дни организован подвоз населения транспортом учреждения в поликлинику. За 8 месяцев диспансеризацию прошли 60 процентов населения, из которых на второй этап диспансеризации направлено 40%. Они нуждаются в более глубоком дообследовании и своевременном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU