В Пензе в третий раз состоится фестиваль промыслов и ремесел
Мероприятие будет проходить с 6 по 8 декабря в киноконцертном зале
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Стали известны даты третьего Международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Пенза – сердце мастерства».
В программе мероприятия: конкурс мастерства по различным направлениям, конкурс на лучшую экспозицию, мастер-классы и ярмарка. На фестивале также выступят лучшие коллективы области.
Положение и подробная информация доступны на сайте события.
ИСТОЧНИК KP.RU