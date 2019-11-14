В Пензе в третий раз состоится фестиваль промыслов и ремесел

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-14T17:13:48+03:00

Мероприятие будет проходить с 6 по 8 декабря в киноконцертном зале

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Стали известны даты третьего Международного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Пенза – сердце мастерства».

В программе мероприятия: конкурс мастерства по различным направлениям, конкурс на лучшую экспозицию, мастер-классы и ярмарка. На фестивале также выступят лучшие коллективы области.

Положение и подробная информация доступны на сайте события.

ИСТОЧНИК KP.RU