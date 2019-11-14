Пензенский зоопарк ищет опекунов для своих питомцев

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-14T15:23:52+03:00

Ими могут стать как предприятия, так и частные лица

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Во многих зоопарках по всему миру действует программа опеки над животными. Суть ее проста: организация или обычный неравнодушный человек берет на себя денежные расходы на питание, лечение и содержание одного из питомцев учреждения, взамен получая рекламу (если это делает компания) или же просто чувство удовлетворения от хорошего дела.

Пензенский зоопарк сообщает, что и в нашем учреждении есть эта программа, и приглашает всех желающих принять в ней участие. Стоит отметить, что сумма, которая тратится на уход за животным, зависит от его вида. Например, за месяц содержания черного лебедя опекуну нужно будет заплатить 1850 рублей. Взять «под крыло» канадского волка Карата выйдет в 15 тысяч рублей ежемесячно, пуму Афину - 28 тысяч рублей.

Полный список животных, над которыми можно оформить опеку, и стоимость их ежемесячного содержания можно уточнить в официальной группе зоопарка в Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU