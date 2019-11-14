В Саранске 17-летнего юношу осудят за кражу подставки для ноутбука

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-14T13:51:21+03:00

Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности, но отделался обязательными работами

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17-летний учащийся саранского техникума предстанет перед судом. По данным следствия, вечером 27 июля этого года парень влез в дом знакомого в одном из населенных пунктов Старошайговского района. Для этого злоумышленнику пришлось выставить окно. Добычей вора стала подставка для ноутбука и всевозможная мелочевка.

Свою вину в краже юноша признал. Добычей распорядился по собственному усмотрению, часть – вернул после задержания.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU