В Пензе выступил японский органист Кензуке Охира

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-14T13:57:19+03:00

Музыкант исполнил не только произведения европейских классиков, но и сочинения композиторов из своей страны

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Вчера в «Пензаконцерте» выступил японский органист Кензуке Охира, выпускник Токийского университета искусств. Музыкант исполнил сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона-Бартольди, Роберта Шумана, Макса Регера, а также произведения японских композиторов - Асахи Мацуока, Юи Какинума, Акира Нишимура.

- В Японии, к сожалению, орган - не самый популярный музыкальный инструмент. И я в числе немногих японских органистов всячески стараюсь исправить такое отношение к этому удивительному и величественному инструменту, - поделился Кензуке.

ИСТОЧНИК KP.RU