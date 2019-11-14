2019-11-14T13:57:19+03:00
Звезды

В Пензе выступил японский органист Кензуке Охира

Музыкант исполнил не только произведения европейских классиков, но и сочинения композиторов из своей страны
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Министерство культуры и туризма Пензенской областиФОТО: Министерство культуры и туризма Пензенской области
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Вчера в «Пензаконцерте» выступил японский органист Кензуке Охира, выпускник Токийского университета искусств. Музыкант исполнил сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона-Бартольди, Роберта Шумана, Макса Регера, а также произведения японских композиторов - Асахи Мацуока, Юи Какинума, Акира Нишимура.

- В Японии, к сожалению, орган - не самый популярный музыкальный инструмент. И я в числе немногих японских органистов всячески стараюсь исправить такое отношение к этому удивительному и величественному инструменту, - поделился Кензуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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