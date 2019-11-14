2019-11-14T13:35:31+03:00
Общество

В Пензенской области организуют благотворительные концерты для пожилых

Это будет сделано в рамках разработанного по инициативе Ивана Белозерцева регионального проекта «Старшее поколение»
Анна ЧЕРНАЯ
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С 14 по 16 ноября в Пензенской области для опекаемых из домов ветеранов будут проводиться благотворительные концерты классической музыки. Для них будут выступать артисты из Москвы, волонтеры благотворительного фонда «Опера добра».

- Работа с людьми старшего поколения является одним из важных направлений социальной политики, - отмечает губернатор Иван Белозерцев. - Наша задача – сделать жизнь пожилого человека более комфортной, предоставить людям, нуждающимся в уходе и социальном обслуживании не только необходимую медицинскую и бытовую помощь, но и возможность приобщения к ценностям культуры.

Сегодня вокалисты посетят стационарное отделение для граждан пожилого возраста Пензенского областного центра реабилитации и Пензенского дома ветеранов. Завтра - Золотаревский и Сурский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. А 16 ноября концерты состоятся в Бековском пансионате ветеранов войны и труда и Сердобском доме ветеранов труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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