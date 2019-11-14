В Пензе открылась выставка рисунков, посвященных 75-летию Победы
Открытие выставки работ учащихся детских художественных школ региона состоялось вчера.
Первыми свои картины представили воспитанники художественной школы № 2. Ребята отразили не только подвиг русского народа в Великой Отечественной войне, но и обратились к славным страницам вековой истории страны и Пензенской области.
Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поздравил школьников с открытием знаковой выставки:
- При подготовке к конкурсу дети узнают о роли нашей страны в великой Победе над фашизмом. И они уже не поддадутся на попытки пересмотреть и дискредитировать итоги войны, принизить вклад советского народа в разгром фашисткой Германии.
- Мы с благодарностью откликнулись на приглашение Валерия Кузьмича предоставить работы наших учащихся для выставки. Такие мероприятия воспитывают гордость за наше Отечество и уважение к его истории, - сказала директор ДХШ № 2 Наталья Рудченко.
Затем для юных художников провели экскурсию и урок парламентаризма.
ИСТОЧНИК KP.RU