2019-11-14T11:31:00+03:00
Общество

В Пензе открылась выставка рисунков, посвященных 75-летию Победы

Экспозиция располагается в Законодательном Собрании
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Открытие выставки работ учащихся детских художественных школ региона состоялось вчера.

Первыми свои картины представили воспитанники художественной школы № 2. Ребята отразили не только подвиг русского народа в Великой Отечественной войне, но и обратились к славным страницам вековой истории страны и Пензенской области.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поздравил школьников с открытием знаковой выставки:

- При подготовке к конкурсу дети узнают о роли нашей страны в великой Победе над фашизмом. И они уже не поддадутся на попытки пересмотреть и дискредитировать итоги войны, принизить вклад советского народа в разгром фашисткой Германии.

- Мы с благодарностью откликнулись на приглашение Валерия Кузьмича предоставить работы наших учащихся для выставки. Такие мероприятия воспитывают гордость за наше Отечество и уважение к его истории, - сказала директор ДХШ № 2 Наталья Рудченко.

Затем для юных художников провели экскурсию и урок парламентаризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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