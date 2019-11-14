Пензенской детской железной дороге - зеленый свет

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-14T09:14:28+03:00

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Детской железной дороге уже около 30 лет. Сегодня это не только центр профессиональной подготовки будущих железнодорожников, но и место отдыха юных пензенцев.

По информации пресс-службы администрации города, на встрече стороны подтвердили планы реализации достигнутых ранее договоренностей о сотрудничестве, в соответствии с ними компания планирует профинансировать реконструкцию Пензенской детской железной дороги в части проектирования и строительства железнодорожных объектов. Администрация города в рамках своих полномочий окажет содействие подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Обязательства, которые мы взяли на себя, выполним. Проектная документация «на выходе», приступаем к строительству и должны завершить его к началу открытия детского сезона в 2021 году, - сообщил Сергей Блохин.

Проект предполагает реконструкцию существующего участка путей протяженностью 2,4 км. Будут возведены учебный центр, пассажирский павильон, обновлены пассажирские платформы и ряд других сопутствующих объектов.

В новом учебном центре планируется организовать детский технопарк Кванториум. Руководство Куйбышевской железной дороги планирует пойти по пути открытия аналогичных образовательных центров, уже действующих на базе железнодорожных объектов в Волгограде, Екатеринбурге, Перми, Пушкино и других городах.

В ходе совещания в очередной раз был поднят вопрос организации движения электропоездов по маршруту «Арбеково - Пенза I - Пенза III». Ранее данная идея неоднократно обсуждалась.

Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU