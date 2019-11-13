Юрий Ильин покидает пост заместителя главы пензенской администрации

13 Нояб. 19:20 2019-11-13T19:34:34+03:00

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Юрий Ильин покидает должность заместителя главы администрации Пензы в связи с переходом на другую работу. Как сообщает пресс-служба мэрии, последним рабочим днем Юрия Олеговича на должности станет пятница, 15 ноября. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации города по городскому хозяйству временно будет возложено на Магомеда Агамагомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU