Министр сельского хозяйства Пензенской области наградил участников выставки «Золотая осень»

13 Нояб. 19:10 2019-11-13T19:10:22+03:00

Это было сделано по поручению губернатора Ивана Белозерцева

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Сегодня министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил благодарственные награды участникам 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

- Мы достойно представили потенциал нашего АПК, продемонстрировали перспективы и возможности дальнейшего развития. Губернатор Иван Белозерцев, возглавивший областную делегацию, отметил высокий уровень подготовки региона к выставке и дал поручение объявить благодарности всем ее участникам, - отметил Андрей Бурлаков.

Глава регионального минсельхоза лично поблагодарил каждого участника и выразил благодарность за помощь в организации региональной экспозиции и развитие АПК Пензенской области:

- Наш стенд вызывал интерес на выставке, его посетили главы Тамбовской, Брянской, Орловской областей, посещали руководители органов управления АПК субъектов страны. Интерес вызывала и продукция региона, и проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU