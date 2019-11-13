2019-11-13T19:11:20+03:00
Общество

В пензенском Законодательном Собрании прошла встреча с членами отряда «Поиск-Вездеход»

Участники команды были награждены Благодарственными письмами
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Сегодня в малом зале регионального парламента чествовали команду «Поиск-вездеход», занявшую первое место на VI слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».

Напомним, мероприятие проходило в Кирове с 3 по 5 октября. В течение трех дней 14 команд демонстрировали практические навыки архивной работы, оказания первой медпомощи, ориентирования на местности, знание военной истории, а также представили свои проекты в различных номинациях.

Открывая встречу, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поздравил членов отряда с новой победой:

- Ваши результаты впечатляют, а первенство признается всеми. Низкий вам поклон от родственников тех, чьи останки подняты, чьи имена установлены, а также от тех, кто до сих пор надеется с вашей помощью узнать судьбу своих близких.

В завершение своей речь спикер парламента сообщил о принятом решении поддержать заявку пензенских поисковиков на соискание президентского гранта. Командир отряда Лариса Казакова выразила благодарность депутатскому корпусу за поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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