Мэр Пензы Андрей Лузгин оценил состояние городских спортивных сооружений
В первую очередь они посетили Дворец спорта «Рубин», в котором размещены легкоатлетический манеж, хоккейная площадка с искусственным льдом, залы для занятий различными видами спорта. Мэр отметил, что материально-техническую базу учреждения обязательно нужно развивать.
Во время осмотра помещений спортивной школы №1, которая специализируется на занятиях баскетболом, градоначальник предложил активнее заниматься популяризацией этого направления среди горожан.
- Баскетбол - один из самых доступных видов спорта, и у нас есть необходимая инфраструктура, как минимум в системе образования, для вовлечения взрослых и детей, – уточнил Андрей Лузгин.
Завершающей точкой объезда стал стадион «Зенит», где представители городской власти обсудили вопрос развития пензенского футбола.
ИСТОЧНИК KP.RU