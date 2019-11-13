Мэр Пензы Андрей Лузгин оценил состояние городских спортивных сооружений

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-13T15:47:58+03:00

Также в объезде приняли участие заместитель главы администрации Владимир Попков и председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков

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В первую очередь они посетили Дворец спорта «Рубин», в котором размещены легкоатлетический манеж, хоккейная площадка с искусственным льдом, залы для занятий различными видами спорта. Мэр отметил, что материально-техническую базу учреждения обязательно нужно развивать.

Во время осмотра помещений спортивной школы №1, которая специализируется на занятиях баскетболом, градоначальник предложил активнее заниматься популяризацией этого направления среди горожан.

- Баскетбол - один из самых доступных видов спорта, и у нас есть необходимая инфраструктура, как минимум в системе образования, для вовлечения взрослых и детей, – уточнил Андрей Лузгин.

Завершающей точкой объезда стал стадион «Зенит», где представители городской власти обсудили вопрос развития пензенского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU