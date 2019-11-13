СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-13T15:10:59+03:00

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Вчера Владимир Волков посетил завод «Биохимик», где осмотрел новые и действующие производства.

Председатель Совета директоров «Промомед» Петр Белый рассказал главе региона о том, на различных этапах разработки и освоения в настоящее время находятся 150 современных и высокорентабельных лекарственных препаратов:

- Большинство из них - антибиотики. В прошлом году регистрационные удостоверения получили 20 препаратов, в этом году – 27 лекарственных средств. А в 2020 году планируется регистрация более 40 препаратов различных форм и дозировок.

Владимир Волков ознакомился с процессом выпуска антибиотика азитромицин в форме лиофилизата, единственным российским производителем которого является АО «Биохимик». Также руководителю региона рассказали о программно-аппаратном комплексе маркировки лекарственных препаратов, который был разработан и внедрен специалистами «Биохимика». Маркировка лекарственных средств позволяет предотвратить поступление контрафактной и фальсифицированной продукции на фармацевтический рынок. Напомним, закон об обязательной маркировке всех лекарственных средств должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Также Глава Мордовии осмотрел производственные этапы выпуска и маркировки лекарственных препаратов и побеседовал с работниками предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU